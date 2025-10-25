Διονύσης Σαββόπουλος: Η φιγούρα του Καραγκιόζη στο φέρετρο του που συγκίνησε – Φωτογραφίες

Η φιγούρα του Καραγκιόζη τοποθετημένη δίπλα στο φέρετρο του Διονύση Σαββόπουλου, συγκίνησε όσους πέρασαν από το παρεκκλήσι που βρίσκεται η σωρός του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου την τελευταία του πνοή και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα, Σάββατο 25/10 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού, ενώ από τις 8:30 το πρωί η σορός του βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, για λαϊκό προσκύνημα.

Συγκίνηση, μάλιστα, προκαλεί η φιγούρα του Καραγκιόζη που έχει τοποθετηθεί στο φέρετρο, με τη φράση «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…».

tlife.gr