Δίνουν ρόλο σε Δήμους και Περιφέρειες για το στεγαστικό

Νέο νομοσχέδιο δίνει σε Δήμους και Περιφέρειες κεντρικό ρόλο στο στεγαστικό πρόγραμμα μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο αύξηση κοινωνικών κατοικιών.

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο εισάγει ένα νέο πλέγμα εργαλείων στέγασης και κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις που αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Με το νομοσχέδιο οι ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού αποκτούν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή του.

Η κοινωνική αντιπαροχή είναι ένας νέος θεσμός που επιτρέπει στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ να αξιοποιήσουν αδόμητα ή δομημένα ακίνητά τους σε συνεργασία με ιδιώτες αναδόχους. Ο ιδιώτης χρηματοδοτεί την κατασκευή ή την ανακαίνιση ακινήτων και σε αντάλλαγμα λαμβάνει ιδιοκτησίες, έσοδα από πωλήσεις ή μισθώσεις ή ακόμη και δικαιώματα εκμετάλλευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Σκοπός της διαδικασίας είναι να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα και να διατεθεί τμήμα του ως κοινωνικές κατοικίες. Αναθέτουσες αρχές είναι αποκλειστικά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Στην πράξη βέβαια μένει να δούμε αν όλο αυτό θα αποδώσει ή αν πρόκειται σε κάποια βαθμός και για διάχυση ευθυνών και αρμοδιοτήτων… Γιατί, για τη κοινωνική αντιπαροχή ακούμε από το 2022, αλλά μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει προχωρήσει…

Εφημερίδα Συνείδηση