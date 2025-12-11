Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας: “Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων – Στήριξη των κινητοποιήσεων αγροτών και ΚΕΔΕ”

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έξω από τη Βουλή, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026, και το συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών του την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης στην εισήγηση του, αναφέρθηκε στα αιτήματα της ΚΕΔΕ, τις συνεχείς περικοπές που υφίσταται η Αυτοδιοίκηση και στο μήνυμα για οικονομικά ισχυρούς Δήμους. Παράλληλα. εξέφρασε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στις διεκδικήσεις για ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας.

Ταυτόχρονα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με παρέμβαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας, το σώμα υιοθέτησε ομόφωνα το επίσημο ψήφισμα της ΠΕΔ.Δ.Ε. για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων στηρίζοντας ομόφωνα τα αιτήματα τους και τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας γνωμοδότησε αρνητικά και το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τις «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2026-2027», το οποίο πρότεινε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για συγχωνεύσεις σχολείων, και συγκεκριμένα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας και της σχολικής μονάδας Μαλεσιάδας.

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, κος Κώστας Γαλάνης, έκανε λόγο για σαρωτικές και αντιεκπαιδευτικές εισηγήσεις τη φετινή σχολική χρονιά, αναφερόμενος σε όλες τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος για τη συνέχιση λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, τονίζοντας ότι η προσπάθεια και ο στόχος για το 3ο Δημοτικό Σχολείο είναι κοινός και θα παραμείνει, κι ευχαριστώντας τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για την παρουσία τους και για όλη την προσπάθεια που καταβάλλουν.