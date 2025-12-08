Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Ψήφισμα στήριξης στον αγώνα των αγροτών

Ομόφωνα οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στην αποψινή συνεδρίαση εξέδωσαν ψήφισμα στήριξης στον αγώνα των αγροτών, που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και στην Αιτωλοακαρνανία έχουν ήδη στήσει τρία μπλόκα σε Αγγελόκαστρο, Βόνιτσα και Ευηνοχώρι.

Το θέμα έφερε ως εκτός ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου, με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να ομονοούν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος «κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, υπάρχει μια περιφέρεια. Πρέπει να στηριχθεί η γεωργία και η κτηνοτροφία, γιατί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στηρίζουν την ελληνική επαρχία».

Σε ανάλογο τόνο τοποθετήθηκαν και οι άλλες παρατάξεις επισημαίνοντας τη διαχρονική συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού και τα προβλήματα των αγροτών, όπως τα αυξημένα κόστη παραγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου συμφώνησαν στην πρόταση του Τίμου Παπανικολάου μια διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δήμου να επισκεφθεί τους αγρότες στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου και να τους επιδώσει το ψήφισμα στήριξης και έτσι να δείξει έμπρακτη συμπαράσταση στον αγώνα τους και τα δίκαια αιτήματά τους.