Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Δείτε live την 10η τακτική συνεδρίαση

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Δείτε σε live μετάδοση την 10η τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, που πραγματοποιείται, σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Δείτε live την τακτική συνεδρίαση:

Η 10η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2026.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 472/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  2. Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2026.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 473/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  3. Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2026.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 474/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  4. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
  5. Έγκριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2025.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος).
  6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αντλησιοταμίευση στη θέση “Σκαλούλα”, στη Λίμνη Τριχωνίδα στις Δ.Ε. Θέρμου & Παραβόλας, του Δ. Θέρμου & Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνοδά έργα» (ΠΕΤ: 2507008429).
    (Σχετ.: Αποφάσεις Προέδρων και Συμβουλίων Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας).
    (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
  7. Αίτηση προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για μείωση επιτοκίων δανείων που έχει λάβει ο Δήμος Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  8. Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) – Καύση απορριμμάτων.
    (Εισηγητής: Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κ. Τραπεζιώτης).
  9.  10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2025.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 471/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
  10.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
    (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 457&497/2025 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής και οι υπ’ αριθμ. 34&38/2025 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
  11. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
    (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 458,460&498/2025 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, οι υπ’ αριθμ. 35&39/2025 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 3/2025 απόφαση Κοινότητας Ματαράγκας).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
  12. Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45073/22-10-2025 αιτήματος κατοίκων οικισμού Βλοχού Κοινότητας Καινουργίου.
  13. Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45075/22-10-2025 αιτήματος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.).
  14. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2025 απόφαση Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων & Επίλυσης Προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδων Πολιτών με Ειδικά Προβλήματα).
    (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μπόκα).
  15. Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
  16. Χορήγηση του δικαιούμενου μέσου ατομικής προστασίας, γάλα, σε χρήμα σε δικαιούχους υπάλληλους του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
  17. Αποτίμηση μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ της πρώην ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου, ετών 2021, 2022 και 2023.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).
  18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 200/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
    «Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους:
    Α) Της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αγρινίου.
    Β) Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Προώθησης Δράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Αγρινίου».
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).
  19. Έγκριση εγγραφών/διαγραφών των βρεφών/νηπίων και ωφελούμενων για τις Δομές της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού ΑμεΑ και Τρίτης Ηλικίας για το Σχολικό Έτος 2025-2026.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).
  20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή του τούνελ περιμετρικής Αγρινίου».
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).
  21. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  22. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
  23. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του πρώην Νηπιαγωγείου Κάτω Μακρινούς, (έχει παύσει η λειτουργία του), στον Χορευτικό Λαογραφικό Σύλλογο Κάτω Μακρινούς.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 9/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. 14/2025 απόφαση Κοινότητας Κάτω Μακρινούς).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Μακρινούς κ. Δημήτριος Βίβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).
  24. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4Β/2025 απόφαση Κοινότητας Αγγελοκάστρου).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγγελοκάστρου κ. Παναγιώτης Κουτούμπας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
  25. Παραχώρηση χρήσης του χώρου της πλατείας Ανδρέα Παπανδρέου (χώρος πρώην Δημοτικών Σφαγείων) της Κοινότητας Αγρινίου σε ιδιώτη για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
    (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
    • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
  26. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 253Β, 1260 και 1260Α σχεδίου πόλης Αγρινίου (Επέκταση 1991) στις φερόμενες ιδιοκτησίες Γεωργίας και Ιωάννη Τζαμούρα.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
  27. Έγκριση παράτασης έως 31-7-2026 της προθεσμίας προσαρμογής των δημοτικών παιδικών σταθμών στο Π.Δ. 99/2017.
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής).

Δείτε φωτογραφίες:

