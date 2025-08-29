Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Δείτε live τη διπλή συνεδρίαση

Δείτε σε live μετάδοση την διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, που πραγματοποιείται, σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Η 8η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αδελφοποίηση του Δήμου Αγρινίου με τον Δήμο Κηφισιάς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου ). 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2025. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 383/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης). Έγκριση της υπ’ αριθμ. 384/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2025 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2025». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης). Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα αντλησιοταμίευσης και συνοδά έργα στις θέσεις “ΚΑΜΑΡΑΚΙ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 530,6 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486,93 MW) “ΚΑΝΔΗΛΙ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 464,91 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426,65 MW) και “ΤΡΙΚΟΡΦΟ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 598 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548,77 MW) στις Δ.Ε. Φραγκίστας και Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, στην Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στη Δ.Ε. Παρακαμπύλιων του Δήμου Αγρινίου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». (ΠΕΤ 2507006910). (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). Προσθήκη πρόσθετου προσωνυμίου «Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης» στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 29/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 11/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010). Κατασκευή και τοποθέτηση γλυπτού σε Κ.Χ. της Κοινότητας Καμαρούλας Δήμου Αγρινίου, αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κοινότητας. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 12/2025 απόφαση Κοινότητας Καμαρούλας). (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρούλας κ. Αλέξιος Μερμήγκας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 812 του Ν. 3852/2010). Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ με Α) Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής). Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής). Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Κυψέλης Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 367/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 3/2025 απόφαση Κοινότητας Κυψέλης). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κυψέλης κ. Ευστράτιος Ηλιάδης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010). Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκουτεράς. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφαση Κοινότητας Σκουτεράς). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτεράς κ. Αθανάσιος Δημόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010). Εκμίσθωση κυλικείων των Δημοτικών Κινηματογράφων «ΑΝΕΣΙΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΣ». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 30/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010). Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 128/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου: “Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο όρος Παναιτωλικό Δήμου Αγρινίου” και έγκριση πρόσληψης Δασολόγου για την επίβλεψη του έργου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου). Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 383/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΗΝ 4η /2025 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σχετικά με τις υποδομές στην Δημοτική Ενότητα Θεστιέων. Εισηγητής: Δημήτριος Τραπεζιώτης

2. Σχετικά με την ύδρευση. Εισηγητής: Παναγιώτης Μυζήθρας

3. Αντιπλημμυρική προστασία. Εισηγητής: Τιμολέων Παπανικολάου

4. Ενημέρωση για ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σε θέματα που αφορούν τη ΔΕΥΑΑ και συγκεκριμένα:

α) για την πορεία της έρευνας σχετικά με το παράνομο καταγραφικό που βρέθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ,

β) για την εφαρμογή των νέων αυξημένων τιμών σε καταναλώσεις νερού που αφορούσαν όμως πρότερη χρονική περίοδο, από την λήψη απόφασης για αύξηση των τελών ύδρευσης,

γ) για τις διακοπές νερού που παρουσιάσθηκαν κατά τη διάρκεια του θέρους σε τοπικές κοινότητες του Δήμου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων υδροδότησης, που υφίσταται σε διάφορες περιοχές του Δήμου,

δ) για την εμφάνιση υπέρογκων καταναλώσεων σε κυβικά νερού μετά την τοποθέτηση των νέων υδρομέτρων, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν). Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πιστιόλας