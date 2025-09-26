Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Αποχώρησε η Λαϊκή Συσπείρωση για τον κανονισμό που ακόμη αναμένεται

Τα παράπονα της αντιπολίτευσης άκουσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Οργάνου για το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία κατάρτισης νέου κανονισμού λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρχικά ο Κ. Πιστιόλας παρατήρησε την καθυστέρηση που υπάρχει στο ζήτημα αυτό, με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να μην μπορεί να βάζει θέματα προ ημερησίας διατάξεως ή να κάνει ερωτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και αρκετούς μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί βάσει του πρότυπου κανονισμού που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Καλώς, ναι, ναι» απάντησε τυπικά ο Κ. Ζώης στον Κώστα Πιστιόλα, με την απάντηση αυτή να προκαλεί την αντίδραση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Τίμου Παπανικολάου, ο οποίος αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τη συνεδρίαση. «Είχαμε πει, αν δεν μπορεί να γίνει ο νέος κανονισμός το Φεβρουάριο, να γίνει το Μάρτιο, φτάσαμε όμως στο Σεπτέμβριο» είπε χαρακτηριστικά ο Τίμος Παπανικολάου μη κρύβοντας την απογοήτευσή του εκτός από την ενόχλησή του για την καθυστέρηση.

Πάντως στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Κ. Ζώης ανέφερε ότι «βρίσκεται υπό επεξεργασία νέο κείμενο του κανονισμού από εμένα προσωπικά». Ωστόσο απέφυγε να δεσμευτεί για το πότε θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση ο νέος κανονισμός.