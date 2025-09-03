Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου: Διακοπή κυκλοφορίας στις γύρω οδούς κατά τη διάρκεια παραστάσεων

Διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί στις γύρω οδούς στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου, κατά τη διάρκεια παραστάσεων, όπως ενημερώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου

Πιο αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου ενημερώνει το κοινό ότι, ενόψει των προγραμματισμένων θεατρικών παραστάσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της προσέλευσης του κοινού και την ασφαλή διεξαγωγή των παραστάσεων.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Ξενοπούλου & Σαμώτη και Καζαντζάκη & Σαμώτη στις παρακάτω ημερομηνίες:

Στις 4,6,10,20,24 και 26 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 8:30 μ.μ. έως τις 11:00 μ.μ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την κατανόησή τους και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας Αγρινίου.