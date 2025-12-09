Δημοσθένης Σιδηρόπουλος: Δρόμοι χωρίς πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία στο Αγρίνιο – Έργα μόνο για φωτογραφίες

Ο Αγρινιώτης Δημοσθένης Σιδηρόπουλος με ανάρτησή του στο facebook αναφέρεται σε ένα μείζον θέμα για τα άτομα με αναπηρία στο Αγρίνιο. Επισημάνει και τεκμηριώνει την άποψή του με το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα άτομα, ενώ τονίζει ότι αρκετά έργα είναι μόνο για τις φωτογραφίες. Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σιδηρόπουλου: Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου που όλοι γράφουμε ωραία λόγια για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία , νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ μια σκέψη.

Όλοι θυμόμαστε να δείχνουμε ευαισθησία τη συγκεκριμένη μέρα, όμως η καθημερινότητα αποκαλύπτει πόσο απέχουμε ακόμη από μια πραγματικά “συμπεριληπτική” πόλη.

Ο Θεός μου έδωσε την ευλογία να ζήσω και να μεγαλώσω δίπλα σε άτομο με αναπηρία και γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον που δημιουργούμε.

Γι’ αυτό και δεν μπορώ να μην σχολιάσω μια κατάσταση που χρονίζει….. Εδώ και χρόνια εκατοντάδες παιδιά διέρχονται καθημερινά από συγκεκριμένη οδό χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς τις βασικές υποδομές ασφάλειας.

Αντί να γίνει το αυτονόητο, είδαμε πρόσφατα να κατασκευάζονται… ράμπες ΑμεΑ Βεβαίως και είναι θετικό.

Αλλά για πόσο ακόμη θα ξεκινάμε ανάποδα; Πόσο ακόμη θα κάνουμε έργα βιτρίνας ενώ λείπουν τα στοιχειώδη; Η ουσιαστική μέριμνα δεν είναι τα δελτία Τύπου, είναι οι προτεραιότητες.

Η πραγματική “συμπερίληψη” δεν αποδεικνύεται μία ημέρα τον χρόνο, αλλά καθημερινά, με έργα που έχουν νόημα για όλους.