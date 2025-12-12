Δημοσκόπηση RealPolls: Πόσοι θα ψήφιζαν τα κόμματα με άλλους ηγέτες – Ποσοστά έκπληξη για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Μια διαφορετική οπτική έδωσε στα κόμματα η δημοσκόπηση RealPolls, με βασικό εύρημα τα ποσοστά που θα συγκέντρωναν οι πολιτικοί σχηματισμοί, με διαφορετικούς αρχηγούς από όσους ηγούνται σήμερα.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτοξεύεται στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%.

Προσωποπαγή κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 δεν μπαίνουν καν στη Βουλή με άλλο αρχηγό, ενώ στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης είναι η Ελληνική Λύση χωρίς την παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου.

Πρόθεση ψήφου με τους νυν πολιτικούς αρχηγούς

Στην πρόθεση ψήφου, με τους σημερινούς αρχηγούς, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 23,3%, καταγράφοντας απώλειες περίπου μίας μονάδας, από το 24,2% στην έρευνα του Νοεμβρίου, ενώ στην πρόβλεψη αποτελέσματος η φθορά υπερβαίνει τις δύο ποσοστιαίες μονάδες: στο 28,5% από 30,6% πριν από έναν μήνα.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει να κινείται χαμηλά: η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει δημοσκοπικά κέρδη, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημειώνει απώλειες ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου:

η ΝΔ παίρνει 23,3% (από 24,2% τον Νοέμβριο και 23,8% τον Οκτώβριο),

το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετριέται στο 9,4%,

η Πλεύση Ελευθερία που φτάνει στο 9,2% (από 6,1% τον Νοέμβριο).

η Ελληνική Λύση, που καταγράφει απώλειες, στο 7,1% (από 7,5%),

ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στην πέμπτη θέση με 6,5% (από 3,5%).

το ΚΚΕ εισπράττει και αυτό, φτάνοντας στο 6,4% (από 6% τον Νοέμβριο),

η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 3,5% (από 4,3%),

τo ΜέΡΑ25 αγγίζει το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης καθώς μετριέται στο 3%.

Στο 16,1% είναι οι αναποφάσιστοι (από 18% στην προηγούμενη μέτρηση).

Πρόβλεψη αποτελέσματος

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία υπολογίζεται από τη RealPolls στο 28,5% (από 30,6% τον Νοέμβριο), ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποχωρεί στο 12,5% (από 13,9%).

Η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 11,8% (από 7,6%), η Ελληνική Λύση πέφτει στο 8,7% (από 9,8%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναρριχάται στο 8,5% (από 5,6%) και το ΚΚΕ φτάνει στο 7,8% (7,2%).

Η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 4,8% (5,9% τον Νοέμβριο), το ΜέΡΑ25% είναι στο 4,4% (από 4,3%). Κάτω από το 2% υπολογίζονται το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, η Νίκη και η Νέα Αριστερά.

Πηγή: cnn.gr