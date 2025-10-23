Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Διχάζει ο «Άγνωστος Στρατιώτης»

Με προβάδισμα 15,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της Pulse, τη Νέα Δημοκρατία, παρά τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην έχει ενισχυθεί όσο θα ήλπιζαν τα κυβερνητικά στελέχη μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ωστόσο, από την άλλη δείχνει να διανύει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα σταθερότητας και παρά τις πιέσεις που δέχεται από τα μεγάλα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεγάλο προβάδισμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με χαμηλά, ωστόσο, για αυτοδυναμία, ποσοστά. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνητικό κόμμα βρίσκεται στο 29%, έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει «εγκλωβισμένο» στις χαμηλές πτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «κατρακυλήσει», ενώ στη Βουλή «μπαίνουν» η Φωνή Λογικής και οριακά το ΜέΡΑ25.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 29%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 9,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Σχετικά με την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 11%, η Ελληνική Λύση 8%, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ 7,5% και ΣΥΡΙΖΑ 5,5%.

Η ακρίβεια το «αγκάθι» για το 84% των Ελλήνων

Η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα έσοδα, αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στην τελευταία δημοσκόπηση της Pulse.

Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά τους, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση για το πού πρέπει να εστιάσει τις πολιτικές της.

Ένας στους δύο συμφωνεί με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Όσον αφορά στο θέμα που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα στην πολιτική -και όχι μόνο- επικαιρότητα, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες.

Πιο συγκεκριμένα, το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή ,μάλλον συμφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Τι λένε για τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Όσον αφορά στα «υπό κατασκευή» κόμματα των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, η δημοσκόπηση της Pulse δίνει σχετικά ανάλογα νούμερα αποδοχής, παρουσιάζοντας ωστόσο, το ποσοστό επιρροής τους σε όλο το φάσμα των κομμάτων.

Η αδυναμία της κατακερματισμένης κεντροαριστεράς να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό αντίπαλον δέος στη Νέα Δημοκρατία, έχει ως αποτέλεσμα μία παρατεταμένη περίοδο «ζυμώσεων», με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίζεται ένα βήμα πριν τη δημιουργία κόμματος ή ενός φορέα, ο οποίος θα αναδιαμορφώσει καθοριστικά τις ισορροπίες.

Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να επηρεάσει και μία πιθανή κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Μπορεί να ποσοστά αποδοχής να μην είναι υψηλά, ωστόσο θα «κόψει» ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να εξασφαλίσει εκ νέου την αυτοδυναμία.

Ελληνοτουρκικά και casus belli

Ως επαρκή κρίνει το 60% των ερωτηθέντων την τακτική της κυβέρνησης, με τους όρους για άρση του casus belli, απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi