Δημοσκόπηση: Πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα - Πώς κρίνεται η κυβέρνηση στην υπόθεση Ρούτσι

Αυξανόμενο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, με έντονη αμφισβήτηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και καταδίκη των κυβερνητικών χειρισμών στην υπόθεση Ρούτσι.

Παράλληλα, τα ευρήματα δείχνουν σημαντική κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη.

Οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα. Το 47,9% αξιολογεί θετικά την κίνηση, ενώ το 36,6% αρνητικά. Ωστόσο, όταν τίθεται το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, η απάντηση είναι σαφής: το 73,4% δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Τσίπρα, ενώ μόνο το 21,8% εμφανίζεται θετικό.

Υπόθεση Ρούτσι

Αρνητικά αποτιμάται και ο τρόπος που η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση Ρούτσι. Μόλις το 29,5% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς, ενώ το 62,5% εκφράζει δυσαρέσκεια. Επίσης, πάνω από τους μισούς (56,6%) διαφωνούν με την απόφαση να περάσει η ευθύνη φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, το 59% των πολιτών τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής διαμαρτυριών στον συγκεκριμένο χώρο.

Δικαιοσύνη

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα αφορά τη Δικαιοσύνη. Μόνο το 24,5% των πολιτών πιστεύει ότι θα υπάρξει απόδοση ευθυνών για τα Τέμπη, ενώ το 71,5% εκφράζει δυσπιστία. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και για άλλες υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, όπου πάνω από 7 στους 10 δεν εμπιστεύονται ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μαρία Καρυστιανού

Για τη Μαρία Καρυστιανού, το 50% έχει ευνοϊκή γνώμη, το 24,9% μη ευνοϊκή ενώ το 25,1% δεν μπορεί να απαντήσει.

Ειδικότερα,

το 51,1% έχει την άποψη πως δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να

συνεχίσει να αγωνίζεται/ασχολείται μόνο με το θέμα των Τεμπών

το 15,7% λέει να ασχοληθεί με την πολιτική και να φτιάξει δικό της κόμμα

το 13,1% λέει να ασχοληθεί αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή άλλο νέο κόμμα

το 10% «τίποτα από όλα αυτά» και

το 6,6% δεν ξέρει, δεν απαντά

Κόμμα Σαμαρά

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, μόλις το 15,9% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα ενδεχόμενο κόμμα του, ενώ το 79,6% απαντά αρνητικά. Όσο για τη Μαρία Καρυστιανού, το 50% των πολιτών έχει θετική άποψη για το πρόσωπό της, αλλά το 51,1% θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική. Αν ωστόσο ίδρυε δικό της κόμμα, το 32,2% δηλώνει πως θα μπορούσε να το ψηφίσει, ενώ το 56,7% όχι.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22,6%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 4,8%. Το 28% των πολιτών απαντά ότι κανένας δεν είναι κατάλληλος.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,5%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, το ΚΚΕ 6,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,2% . Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,3% (4,3%), ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 23,2%.

Συνολικά, η δημοσκόπηση καταγράφει ένα πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρό προβάδισμα, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφει ιστορικά χαμηλά. Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αναδεικνύοντας μια γενικευμένη κρίση αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα.

Πηγή: reader.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi