Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ανεβαίνει στο 30,2% η ΝΔ, κυριαρχία Μητσοτάκη -Στο 26,5% η «γκρίζα ζώνη»

Προβάδισμα 16,5 μονάδων για τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Η κυβέρνηση έχει ανεβάσει ελάχιστα τα ποσοστά της μετά και τις ενεργειακές συμφωνίες που είχαν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες, κάτι που φάνηκε και στις επί μέρους ερωτήσεις για τις ίδιες τις συμφωνίες.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται μακράν ο Κ. Μητσοτάκης με 29,1%, αυξάνοντας μάλιστα το ποσοστό του κατά μία μονάδα.

Στα αξιοσημείωτα της δημοσκόπησης πως ένας στους πέντε (19,6%) δηλώνει αναποφάσιστος για το ποιον θα ψηφίσει στην κάλπη.

Επιπλέον, σχεδόν ένας στους δύο (48,9%) θεωρεί ότι ταενεργειακά deals που υπεγράφησαν στο Ζάππειο μετατρέπουν τη χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της.

Πολύ σημαντική θεωρεί το 56,7% τη συμφωνία ΑΚΤΟR-ΔΕΠΑ με τη Venture Global, που αποτελεί την πρώτη συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς αμερικανικού LNG, μέσω του κάθετου διαδρόμου.

Εξάλλου, το 54,5% θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις και οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Προβάδισμα 16,5% της ΝΔ στην εκτίμηση

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ έχει απόσταση 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, ξεπερνά το φράγμα των 30 μονάδων, με 30,2%, έναντι 13,7% του ΠΑΣΟΚ και 10,7% της Ελληνικής Λύσης.

Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ (8,1%), Φωνή Λογικής (4,5%), ΣΥΡΙΖΑ (4,2) και ΜεΡΑ25 (3,4%).

Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, η ΝΔ κερδίζει 0,1%, ενώ οριακή μείωση έχει το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. «Βουτιά» σχεδόν δύο μονάδες κάνει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει προβάδισμα 13,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ. Συγκεντρώνει 24,3% έναντι 11%, ενώ η Ελληνική Λύση είναι στο 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%. Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 19,6% των ερωτηθέντων.

Θετικός αντίκτυπος από τις ενεργειακές συμφωνίες

Θετικά είδε η πλειοψηφία τις συμφωνίες της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ στο Ζάππειο.

Χαρακτηριστικό είναι πως το 48,9% εστερνίζεται την άποψη ότι οι συμφωνίες μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο.

Στην ιστορική συμφωνία της ΑΚΤΟR-ΔΕΠΑ με τη Venture για τη μεταφορά αμερικανικού LNG οι πολίτες ανταποκρίνονται θετικά, καθώς το 56,7% βλέπει πως είναι πολύ ή αρκετά σημαντική αυτή η συμφωνία.

Αντίστοιχα, για το Ιόνιο, το 57,9% θεωρεί πως είναι πολύ ή αρκετά σημαντική.

Επτά στους 10 (73,1% συγκεκριμένα) εκτιμούν πως οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ ενδυναμώνουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Το 54,5% εκτιμά πως η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσα από τις συμφωνίες αυτές θα ενισχυθεί, παράλληλα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση στις τιμές της ενέργειας.

Σε μονοψήφιο ποσοστό αυτοί που θα ψήφιζαν σίγουρα Τσίπρα ή Σαμαρά

Στο υποθετικό σενάριο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 8,9% λέει ότι θα τον ψήφιζε «σίγουρα», ενώ αρκετά μεγάλο ποσοστό (21,1%) λέει πως θα μπορούσε να τον στηρίξει στις επόμενες εκλογές.

Ανά κόμμα, ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ θα στήριζε το κόμμα του πρώην προέδρου, ενώ 7 στους 10 του ΠΑΣΟΚ απορρίπτουν αυτό το σενάριο.

Αντιστοίχως, στο σενάριο ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, 3,5% λέει πως θα τον ψήφιζε «σίγουρα» και 16,9% πως θα το έβλεπε ως ένα ενδεχόμενο.

Ανά κομματική προτίμηση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως μόλις το 3,7% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ λέει ότι θα τον στήριζε σίγουρα, με τα ποσοστά να είναι μεγαλύτερα στη Πλεύση Ελευθερίας και τον ΣΥΡΙΖΑ (5,6% και 3,8%, αντίστοιχα).

Κερδίζει σε δημοφιλία ο Μητσοτάκης

Άνοδο μίας μονάδας έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα για καταλληλότητα πρωθυπουργού. Φτάνει στο 29,1% και είναι κάτω μόνο από τον… κανέναν.

Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%.

