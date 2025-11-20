Δημοσκόπηση MRB: Πρωτιά για ΝΔ με 16 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – Νέα κόμματα θέλουν δύο στους τρεις

Την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων εκφράζουν δύο στους τρεις πολίτες σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση MRB, καθώς πιστεύουν πως οι υπάρχοντες πολιτικοί φορείς δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του OPEN, το 68,1% των συμμετεχόντων εκτιμά πως υπάρχει ανάγκη νέων κομμάτων, ενώ μόλις το 25,1% θεωρεί ότι τα σημερινά κόμματα μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών.

Ως προς την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 22% καταγράφοντας διπλάσια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 10,2%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται πλέον η Ελληνική Λύση με 9%, στην τέταρτη ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας και στη συνέχεια το ΚΚΕ με 6,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δε, φαίνεται πως οριακά περνά το κατώφλι της Βουλής με 3,6%.

Αστάθμητο παράγοντα μπορεί να αποτελέσει η «αδιευκρίνιστη ψήφος», η οποία διαμορφώνεται στο 24,3% έναντι του 23,2% τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την αναγωγή στο σύνολο τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 29,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

ΚΚΕ: 8,7%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

Νίκη: 3%

Φωνή λογικής: 5,9%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο κόμμα: 6,9%

Στην ερώτηση «αν στις επόμενες εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση τι θα προτιμούσατε να συμβεί» οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες απαντούν:

Να γίνουν όσες εκλογικές αναμετρήσεις χρειαστεί, ώστε να εκλεγεί αυτοδύναμη κυβέρνηση 31%

Να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ κομμάτων της Αριστεράς περιλαμβανομένου και του κυοφορούμενου κόμματος Τσίπρα 20,8%

Να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς όπως η Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής 16,2%

Να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 15%

ΔΞ/ΔΑ/Άλλο 17%

Η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα για τους πολίτες, καταγράφοντας το συντριπτικό 55,9%.

Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες εκτιμούν πως η ακρίβεια, το ύψος των εισοδημάτων, το κράτος δικαίου και η υγεία αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Ακρίβεια 55,9%

Ύψος εισοδημάτων 22,8%

Απονομή δικαιοσύνης/Κράτος δικαίου 21%

Υγεία 15,9%

Μεταναστευτικό 13,7%

Οικ. Ανάπτυξη χώρας 13%

Εγκληματικότητα 11,5%

Αύξηση των ενοικίων 10,2%

