Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη παραμένει η ΝΔ – Ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν σύμπλευση με το κόμμα Τσίπρα

Παρά την πτώση της κατά 5 μονάδες, προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του POLITIC.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14,8%.

Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 10,1%, μόλις μία ανάσα μπροστά από την Πλεύση Ελευθερίας που φτάνει το 10%. Στη συνέχεια καταγράφονται ΚΚΕ (7,8%), Κίνημα Δημοκρατίας (5,3%), Φωνή Λογικής (5,2%) και ΜέΡΑ25 (5%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στην ένατη θέση με 4,5%, ενώ ακολουθούν η Νίκη (2,1%) και η Νέα Αριστερά (1,4%). Στο «άλλο κόμμα» το ποσοστό φτάνει το 7,9%.

Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας, η σταθερή αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσει το κλίμα και η στασιμότητα της αντιπολίτευσης σκιαγραφούν το πολιτικό τοπίο που αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Interview.

Το κυβερνών κόμμα υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τον Ιούνιο, χάνοντας σχεδόν πέντε μονάδες στην πρόθεση ψήφου (από το 25,9% στο 21,4%), ενώ την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταφέρνει να εμφανίσει σημάδια ουσιαστικής δυναμικής. Το αποτέλεσμα είναι μια πολιτική σκηνή χωρίς δυναμικές ανατροπές, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να εκτοξεύεται στο 17,4%.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουνίου:

-Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο.

-Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει δεύτερο, σχεδόν αμετάβλητο, από το 12% στο 12,2%, χωρίς σημάδια ουσιαστικής διεύρυνσης.

-Η Ελληνική Λύση ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση.

-Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, από το 8,5% στο 8,3%.

-Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο, από το 2,9% στο 3,7%, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η εικόνα συρρίκνωσης.

Η Φωνή Λογικής φτάνει στο 4,4% (από 3,5%), το ΜέΡΑ25 στο 4,3% (από 3,5%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,1% (από 4%). Η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,1% (από 2%) και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1,7%.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που από το ήδη υψηλό 16,7% του Ιουνίου ανέρχονται στο 17,4% τον Αύγουστο, ενισχύοντας την εικόνα πολιτικής αμφισβήτησης στο εκλογικό σώμα.

Σχετικά με την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 31%, ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στο 26%, ενώ η επιλογή «κανένας» καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 43%.

Οι τάσεις γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα

Στην ερώτηση για το τι στάση θα πρέπει να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος, το 30% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτόνομα, ένα ίδιο ποσοστό βλέπει θετικά τη συγχώνευση, ενώ το 28% δεν παίρνει θέση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά μεταξύ των ίδιων των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν οι μισοί (48%) τάσσονται υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 39% εκτιμά ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει την ανεξάρτητη πορεία του.

Τι ζητούν οι πολίτες εν όψει ΔΕΘ

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.

Ένας στους δύο θεωρεί χειρότερη τη φετινή αντιπυρική διαχείριση

Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 48% των πολιτών θεωρεί τη διαχείριση των φετινών πυρκαγιών χειρότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ το 34% εκτιμά ότι παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Μόλις το 17% κρίνει ότι η διαχείριση ήταν καλύτερη.

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά με βάση την κομματική προτίμηση. Το 62% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών ήταν καλύτερη από άλλες χρονιές, την ώρα που το 61% των ψηφοφόρων των υπόλοιπων κομμάτων και των αναποφάσιστων την κρίνει χειρότερη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για τη στάση των πολιτών απέναντι στις ειδοποιήσεις εκκένωσης ή προστασίας μέσω του αριθμού 112. Η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη: το 50% θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να κρίνουν μόνοι τους, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ το 46% απαντά ότι οι οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα και απολύτως.

Η ανάλυση ανά εκλογική βάση αναδεικνύει έντονες διαφοροποιήσεις. Το 88% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του 112, ενώ το 61% των υπολοίπων κομμάτων και των αναποφάσιστων τάσσεται υπέρ της προσωπικής εκτίμησης.

Πηγή: protothema.gr και politic.gr