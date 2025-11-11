Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ χάνει Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησο και Ήπειρο – «Καμπανάκι» από την περιφέρεια

Η νέα δημοσκόπηση της Interview για το Political δείχνει σημαντικές απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια, χάνοντας έδαφος σε τέσσερις κρίσιμες περιοχές: Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησο και Ήπειρο.

Παρά τη διατήρηση της πρωτιάς πανελλαδικά με ποσοστό 29,2%, η μείωση της εκλογικής δύναμης στις συγκεκριμένες περιφέρειες λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα για το Μαξίμου, ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τις 6/11 έως τις 10/11, το κυβερνών κόμμα διατηρεί τις δυνάμεις του, αλλά και τη διαφορά του από το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με διαφορά καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Σε ό,τι αφορά στην πρόθεση ψήφου, το 24% απαντά ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 12% το ΠΑΣΟΚ, το 6,7% την Ελληνική Λύση, το 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, το 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, τη Νίκη το 1,3%, τη Νέα Αριστερά το 1,1%, το 8% άλλο, ενώ σημαντικό και συγκεκριμένα 19,6% είναι το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει.

«Καμπανάκι» για ΝΔ από την περιφέρεια

Τη δυσαρέσκεια μέρους της ελληνικής περιφέρειας και κυρίως αγροτικών περιοχών προς την κυβέρνηση αποκαλύπτει η δημοσκόπηση, συνιστώντας ένα ηχηρό προειδοποιητικό καμπανάκι για τη ΝΔ που φαίνεται να χάνει 4 από τις 13 περιφέρειες. Στη διοικητική κατανομή της ψήφου καταγράφει μείωση της εκλογικής της δύναμης, με αποτέλεσμα ο χάρτης να βάφεται πράσινος στην Κρήτη (κυρίως λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ), την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο.

Μόλις το 14% βλέπει σοβαρή αντιπολίτευση

Όπως δείχνει η επόμενη ερώτηση, ωστόσο, μόλις το 14% εκ των ερωτηθέντων θεωρεί ότι γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση και με προτάσεις προς την κυβέρνηση. Αντιθέτως, το 56% θεωρεί ότι γίνεται αντιπολίτευση μόνο για λόγους εντυπώσεων, το 28% εκτιμά ότι γίνεται αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις και το 2% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Η «Ιθάκη» και το rebranding του Τσίπρα

H ίδια δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι μόλις δύο στους δέκα πολίτες θα αγόραζαν το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να «ξανασυστηθεί» στους ψηφοφόρους. Ενώ το ποσοστό ανεβαίνει σε 3 στους 10, όταν ζητείται από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν την επιστροφή του κ. Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, μέσα από το λεγόμενο «rebranding» της δημόσιας εικόνας του.

ΕΛΤΑ

Στη δημοσκόπηση έγινε ερώτηση και για την υπόθεση των ΕΛΤΑ με το 62% να απαντά ότι προτιμά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ και 4% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Πηγή: ieidiseis.gr