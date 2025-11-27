Δημοσκόπηση GPO: «Πληγώνει» τη ΝΔ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης

Πρώτη με ποσοστό 25,2% κατατάσσεται η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση GPO, ωστόσο εφτά στους δέκα ερωτηθέντες προκρίνουν την προοπτική αλλαγής κυβέρνησης, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να διαταράσσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση.

Στην δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Star, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο.

Ενισχυμένο κατά 0,3% εμφανίζεται και το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει την δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 12,6%.

Και ακολουθούν:

Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6%

ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%

Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%

ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%

Φωνή Λογικής 3%

Νίκη 2,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%

Μέρα 25 1,9% και

Νέα Αριστερά 1,5%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Σημαντικό πρόβλημα η ακρίβεια

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%.

Ακολουθούν :

η διαφθορά 15,9%,

η Υγεία 5,1%,

το Μεταναστευτικό 3,7%,

τα εθνικά θέματα 3,6%,

η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4%

η Παιδεία 2,1% και

η ασφάλεια 1,9%.

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.

Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πώς επιδρά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλωνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το «κόμμα» Τσίπρα

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό.

Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

