Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 11,6 μονάδων της ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ – 83% πιστεύει ότι υπάρχει κρίση θεσμών

Στην κρίση των θεσμών, όπως έχουν τεθεί στη δημόσια συζήτηση μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστιάζει στο πρώτο μέρος της η δημοσκόπηση της εταιρείας Alco, η οποία παρουσοάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σε δείγμα 1.000 ατόμων με δικαίωμα ψήφου, στο διάστημα από τις 29 Οκτωβρίου, έως τις 2 Νοεμβρίου, το 83% απάντησε ότι υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα, με το 34% αυτών να θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση και το 31% να θεωρεί υπεύθυνα όλα τα κόμματα.

Η πρόθεση ψήφου δίχως αναγωγή

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, δίχως αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα σκήπτρα με 23,3%, αν και παρουσιάζει απώλειες σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,7% και στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,9%. Τέταρτο είναι το ΚΚΕ με 7,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζει σαφή πτώση, με 6,4% στην πέμπτη θέση. Η κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι συνεχίζεται, όντας στην έκτη θέση με 5%. Ποσοστά εισόδου στη Βουλή εμφανίζει η Φωνή Λογικής, με 3,4%.

Το 50% διαφωνεί με τους χειρισμούς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη, το 50% απάντησε ότι διαφωνεί, ενώ το 39% δήλωσε ότι συμφωνεί.

Πηγή: skai.gr