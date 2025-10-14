Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μετεγγραφών φοιτητών - Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των μετεγγραφών/μετακινήσεων, έδωσε το υπουργείο Παιδείας την Τρίτη (14/10), με πάνω από 6.500 φοιτητές και φοιτήτριες να παίρνουν το «πράσινο φως» για να μετακινηθούν σε άλλες σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν, βασίζονται σε συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και συγκεκριμένα 6.389 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία στην οποία:

5.796 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα 561 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου 32 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου. 90 αιτήσεις αφορούσαν σε φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επίσης, υποβλήθηκαν 437 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020. Στο μεταξύ, υποβλήθηκαν 2.138 αιτήσεις από αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Ποιοι μετεγγράφονται;

Μετεγγράφονται:

4.328 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 4.278 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 50 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

437 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

2.121 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

142 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

12 αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από αύριο 15 Οκτωβρίου 2025 και για διάστημα 30 ημερών.

Πηγή: cnn.gr