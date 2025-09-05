Δήμος Ξηρομέρου: Ζητά πάγωμα των αδειών των ΑΠΕ

Το πάγωμα όλων των αδειών των ΑΠΕ ζητά ο Δήμος Ξηρομέρου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», έως ότου επικαιροποιηθεί ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και η εκπόνηση μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ο Δήμος Ξηρομέρου υποστηρίζει ότι τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εξεταστούν μετά την επικαιροποίηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού των Α.Π.Ε. καθώς και την εκπόνηση μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δημοτικού Συμβουλίου η καθυστέρηση έκδοσης πρόσκλησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, η έλλειψη Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. και η μη δεσμευτική αλλά μόνο γνωμοδοτική άποψη του Δήμου αποτελούν παράγοντες οι οποίοι δεν επιτρέπουν να έχει ο Δήμος μια ξεκάθαρη άποψη για την κάθε περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων στην περιοχή.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάρθηκε με αφορμή μια ακόμη περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή. Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο: «Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,008 MW με σύστημα ΣΑΗΕ ισχύος 19,2 MW στη θέση «ΑΣΤΑΚΟΣ ΣΟΥΠΗ 2» και ισχύος 37,051 MW με σύστημα ΣΑΗΕ ισχύος 44,8 MW στη θέση «ΑΣΤΑΚΟΣ ΣΟΥΠΗ 1» ΔΕ Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου. Πρόκειται για ένα έργο που χωροθετείται στην περιοχή ανάμεσα από τα Βλιζιανά και το Στρογγυλοβούνι.

Η δυσφορία στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου δεν είναι αδικαιολόγητη, όταν μάλιστα βλέπουν το λιμάνι του Πλατυγιαλιού να παραμένει αναξιοποίητο επί σειρά ετών και οι μόνες επενδύσεις που προχωρούν στην περιοχή είναι αυτές των ΑΠΕ.

Το αίτημα του Δήμου Ξηρομέρου φυσικά δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς τα επιχειρήματα που θέτει ο Δήμος, αν και σωστά, αφορούν όλη τη χώρα, καθώς τα Πολεοδομικά Σχέδια βρίσκονται αυτή την περίοδο σε φάση κατάρτισης, ενώ η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για την ΑΠΕ εκκρεμεί επίσης για όλη τη χώρα. Μάλιστα είναι πια εμφανές ότι το Υπουργείο δεν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια αναθεώρηση του Χωροταξικού, που ανάγεται στο 2008 και ενώ έχει μεσολαβήσει μια κοσμογονία εγκατάστασης ΑΠΕ....

Τα όσα παρατηρούνται στο Ξηρόμερο με την (υπερ)ανάπτυξη και των ΑΠΕ αφορούν και άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα τη Ναυπακτία. Εκεί η (υπερ)ανάπτυξη αφορά κατά βάση τα αιολικά πάρκα, στη Ναύπακτο κάτοικοι, φορείς και ο Δήμος Ναυπακτίας μιλούν για κορεσμό του αιολικού δυναμικού της περιοχής από έως τώρα εγκατεστημένα έργα. Εντούτοις το Υπουργείο μόλις προ ημερών να δίνει έγκριση των περιβαλλοντικών όρων σε ένα ακόμη αιολικό πάρκο. Πρόκειται για ένα έργο με περί τα 16 MW από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που χωροθετείται στις θέσεις «ΚΛΟΚΟΒΑ» και «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΡΑΧΗ» των Δ.Ε. Αντιρρίου και Χάλκειας.

Σε μια από τις πρόσφατες περιπτώσεις αντιδράσεων στο Ριγάνι Ναυπακτίας οι κάτοικοι της περιοχής αντιτίθενται στα σχεδιαζόμενα έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών, τα οποία προβλέπονται σε πολύ μικρή απόσταση από τον κατοικημένο οικισμό και όπως εκτιμούν θα προκαλέσουν ανυπολόγιστη ηχητική όχληση και οικολογική καταστροφή.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Αιτωλοακαρνανία\ κατατάσσεται μεταξύ των πέντε πρώτων στην Ελλάδα ως προς την εγκατεστημένη ισχύ έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, ο Δήμος Ναυπακτίας, με τις περισσότερες ανεμογεννήτριες του νομού, συγκαταλέγεται στις πλέον κορεσμένες περιοχές της χώρας. Η Ναυπακτία φιλοξενεί τις 94 από τις 154 ανεμογεννήτριες της Αιτωλοακαρνανίας, συμβάλλοντας ήδη σημαντικά στην εθνική παραγωγή ενέργειας (217,1 MW). Παρ' όλα αυτά, σχεδιάζεται η εγκατάσταση 141 νέων ανεμογεννητριών, μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, μικρών υδροηλεκτρικών και σταθμού αντλησιοταμίευσης, με σοβαρές, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την οικονομία της περιοχής.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»