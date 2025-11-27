Δήμος Ξηρομέρου: Υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας που αφορούν την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, ότι η μη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας που αφορούν την ευλογιά των αμνοεριφίων συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανονισμών υγείας και ασφάλειας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η ελεύθερη βόσκηση, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Είναι επιτακτική η ανάγκη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας και της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των κανονισμών και την προστασία των υπολοίπων κτηνοτρόφων και της κοινότητας.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Η αφίσα: