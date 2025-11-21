Δήμος Ξηρομέρου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πληγέντων από τις πλημμύρες της 7ης – 9ης Οκτωβρίου και 10ης Νοεμβρίου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου για αιτήσεις πληγέντων από τις πλημμύρες της 7ης Οκτωβρίου και 9ης και 10ης Νοεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Μετά τη φυσική καταστροφή που έπληξε την Κοινότητα Φυτειών την 7η Οκτωβρίου 2025 και τη θεομηνία που έλαβε χώρα κατά τις νυχτερινές ώρες της 9ης και τις πρωϊνές ώρες της 10ης Νοεμβρίου 2025 στην Κοινότητα Βλυζιανών και άλλες περιοχές του Δήμου μας, καλούμε τους πληγέντες δημότες μας να υποβάλλουν αιτήσεις για αυτοψίες στις ιδιοκτησίες τους στο Δημαρχείο Αστακού και το ΚΕΠ Φυτειών.

Για τη διαδικασία των αιτήσεων για αυτοψίες σε πληγείσες επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια ή κατοικίες τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

Για ζημιές σε επιχειρήσεις και ποιμνιοστάσια:

Οι πληγέντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 1) για τη Διενέργεια αυτοψίας.

Για ζημιές σε κατοικίες:

1. Οι πληγέντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 1) για τη Διενέργεια Αυτοψίας και

2. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (ΑΙΤΗΣΗ 2) για την:

Α. Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600 €) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους, μετά την υποβολή επιπλέον των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιοκτήτης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Β. Για την εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) κατ ́ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων ή δευτερευουσών κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή επιπλέον των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας

ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

β) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας.

γ) Υπεύθυνη δηλώση (συνιδιοκτήτη)

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Για τις πιο κάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

α) Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών:

βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Επισυνάπτονται τα έντυπα των Αιτήσεων και η Υπεύθυνη Δήλωση συνιδιοκτήτη.