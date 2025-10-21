Δήμος Ξηρομέρου: Ξανά κατάλληλο για κατανάλωση το νερό στις κοινότητες του Δήμου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου για την άρση απαγόρευσης χρήσης νερού στις Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Χρυσοβίτσας, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα, μετά τον καθαρισμό-υπερχλωρίωση των δεξαμενών.

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Για την Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Χρισοβίτσας, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα, σας ενημερώνουμε ότι μετά τον προγραμματισμένο καθαρισμό-υπερχλωρίωση και απολύμανση των δεξαμενών, τα επίπεδα χλωρίου έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά όρια και το νερό είναι κατάλληλο τόσο για πόσιμο όσο και για μαγείρεμα.

