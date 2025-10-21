Δήμος Ξηρομέρου: Ξανά κατάλληλο για κατανάλωση το νερό στις κοινότητες του Δήμου

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τη συνάντηση με το Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, με αφορμή τη συνάντηση με το Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025