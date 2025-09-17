Δήμος Ξηρομέρου: Την Παρασκευή η 23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ

Την Παρασκευή ο Δήμος Ξηρομέρου στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία με την 23η Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών ( Σας ενημερώνουμε ότιθα πραγματοποιηθεί η Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών ( Π.Ο.Σ.Ε.Α ).

Πρόκειται για μια σπουδαία εκδήλωση , αφιερωμένη στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, έναν θεσμό που σώζει ζωές και ενώνει τις τοπικές κοινωνίες με το πνεύμα της προσφοράς και της αγάπης.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και να ενθαρρύνετε τους εθελοντές δρομείς, καθώς θα μεταφέρουν τη Φλόγα της Αγάπης – το σύμβολο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της ζωής.

Στη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας, η Λαμπαδηδρομία θα ξεκινήσει από το Αρχοντοχώρι στις 17:30, με τη συμμετοχή του Συλλόγου "Άγιος Γεώργιος". Στη συνέχεια, η φλόγα θα περάσει από τον Βάρνακα, όπου θα συμμετάσχει ο Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βάρνακα, και από την Κανδήλα, με τη συμμετοχή του ΚΔΑΠ Κανδήλας. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στον Μύτικα, όπου στην κεντρική πλατεία θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της φλόγας και θα ακολουθήσει εορταστική εκδήλωση, με τη συνδιοργάνωση του Αιμοδοτικού Συλλόγου Αλυζίας "Άγιος Παντελεήμων".

Η λαμπαδηδρομία διεξάγεται με την στήριξη των τοπικών Κοινοτικών Συμβουλίων και των Προέδρων τους: Τοπικές Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Βάρνακα, Κανδήλας, Μύτικα και Αστακού.

Η συμμετοχή και η παρουσία όλων μας ενισχύει το μήνυμα της ανιδιοτελούς προσφοράς και υποστηρίζει έμπρακτα τον θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη στήριξη και τη συμμετοχή σας.

Δείτε την αφίσα: