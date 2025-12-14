Δήμος Ξηρομέρου: Θεατρική παράσταση ”A.I. Βασίλης – Mια παράξενη συμμαχία…”

Πρόσκληση για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και τους γονείς τους, απευθύνει ο Δήμος Ξηρομέρου να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση: ”A.I. Βασίλης – Mια παράξενη συμμαχία…”

Ο Δήμος Ξηρομέρου και η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, προσκαλούν τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ξηρομέρου και τους γονείς τους, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αστακού, να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση: ”A.I. Βασίλης – Mια παράξενη συμμαχία…”

Με μουσική, χιούμορ και συναίσθημα, διαλέγονται και συγχωνεύονται η παραδοσιακότερη εποχή του χρόνου, τα Χριστούγεννα, με τη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία. Οι Ματθίλδη Μαγγίρα, Γιώργος Κοψιδάς, Άρης Μακρής και Λήδα Φόστερ σε μια μουσικοθεατρική, διαδραστική, διδακτική και ολότελα Χριστουγεννιάτικη παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά και γονείς.