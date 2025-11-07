Δήμος Ξηρομέρου: Τακτική συνεδρίαση για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου

Τακτική συνεδρίαση για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, όπως ενημέρωσε ο Δήμος Ξηρομέρου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την Ενδεκάτη (11η ) του Μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΑΠΟΔΟΧΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΕ «ΈΞΥΠΝΗ», «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΚΑΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ»’ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ SUB5: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5155005) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 16931 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΑΑ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ – NEXTGENERATION EU, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2025.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.