Δήμος Ξηρομέρου: Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου, για τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της έκτακτης – κατεπείγουσας με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της δημοτικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019 – 2023 και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.

Αυτό θα συνεχιστεί και την δημοτική περίοδο 2024-2028.

Στο βίντεο στο YouTube, αναφέρονται επιλέγοντας ”ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ”, όλα τα θέματα συζήτησης και έχει προστεθεί χρονική σήμανση, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβαίνετε απ’ ευθείας στο θέμα που θέλετε να ακούσετε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εγκατάσταση τριών (3) μεμονωμένων ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη, στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου και συγκεκριμένα στις θέσεις: Θέση ”Βαμβακάς” – Ενεργειακή Κοινότητα Εύρος ΣΥΝΠΕ – Κοινότητα Βάρνακα. Θέση ”Κορφούλα” – Ενεργειακή Κοινότητα Βορέας ΣΥΝΠΕ – Κοινότητες Βάρνακα, Αρχοντοχωρίου και Κομπωτής. Θέση ”Πυργάκι” – Ενεργειακή Κοινότητα Αλκυώνη ΣΥΝΠΕ – Κοινότητες Βάρνακα και Κομπωτής. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης). 16:24

2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, κατά της εγκατάστασης τριών (3) μεμονωμένων ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη, στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης). 1:45:55

Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός έναρξης εκτέλεσης εργασιών σε όμορο Δήμο και πιθανότητας εκτέλεσης εργασιών και στα όρια του Δήμου μας.