Δήμος Ξηρομέρου: Στον ιδιώτη ή στο δήμο η αποκομιδή; Η ζυγαριά «έδειξε» το δήμο

Ο Γ. Τριανταφυλλάκης απαντά στα οικονομικά προβλήματα του δήμου με μεγάλη μείωση δαπανών μέσω της αποκομιδής των απορριμμάτων

Του Δημήτρη Παπαδάκη

Τo be or not be… Σαν την απορία του Άμλετ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα το ερώτημα αν πρέπει ή όχι το Δημόσιο να συμπράττει με ιδιώτες σε τομείς, όπως η υγεία ή οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και βεβαίως η συζήτηση αυτή λαμβάνει συνήθως έντονα ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Η Αυτοδιοίκηση που έχει την ιδιαιτερότητα να αναζητά άμεσα λύσεις στο πρόβλημα ίσως είναι ένα καλό παράδειγμα προκειμένου να δει κανείς τα πράγματα χωρίς τυχόν ιδεολογικές εμμονές.

Ο δήμος Ξηρομέρου και ο δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλλάκης το τελευταίο διάστημα απαντά στο ερώτημα προκρίνοντας το δημόσιο χαρακτήρα της αποκομιδής των σκουπιδιών, που για πολλά χρόνια στη Δημοτική Ενότητα Αστακού γίνονταν από ιδιώτες. Όμως ιδιαίτερη σημασία έχει το για ποιους λόγους και κάτω από ποιες προϋποθέσεις η δημοτική αρχή Ξηρομέρου προκρίνει την… αλλαγή σχεδίου. Όπως εξήγησε ο Γιάννης Τριανταφυλλάκης μιλώντας στη «Σ» ο δήμος Ξηρομέρου με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη που έκανε διαπίστωσε ότι θα μπορεί να έχει μια εξοικονόμηση δαπανών της τάξης των 180.000 έως 200.000 ευρώ σε βάθος τετραετίας, αν η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από το δήμο. «Ο ιδιώτης ζήταγε για την αποκομιδή μόνο στη Δ.Ε. Αστακού, περί τις 230.000 ευρώ, δηλαδή 19.000 περίπου το μήνα. Σήμερα η αποκομιδή στη Δ.Ε. Αστακού γίνεται με περίπου 10.000 ευρώ. Το οικονομικό όφελος για το δήμο Ξηρομέρου είναι μεγάλο και τουλάχιστον 8.000 ευρώ ακόμη κι αν υπολογίσουμε και απρόβλεπτα κόστη».

Αυτή η μείωση των δαπανών είναι εξαιρετικά σημαντική, με δεδομένο ότι ο δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και από τη στιγμή που η νέα δημοτική αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της τον περασμένο Σεπτέμβριο ο δήμος Ξηρομέρου «φλερτάρει» με το οικονομικό παρατηρητήριο και την υπαγωγή του σε ένα «μνημόνιο» που έφερνε αυξήσεις τελών για τους δημότες.

Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση ο δήμος Ξηρομέρου είναι αναγκασμένος να κάνει μειώσεις δαπανών. «Αν μιλούσαμε για ένα οικονομικά εύρωστο δήμο, το εύκολο για μένα θα ήταν να συνεχίσω τη λογική που υπήρχε και όλα ήταν αφημένα στους ιδιώτες. Εξάλλου η αποκομιδή των απορριμμάτων από το δήμο θα είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για μένα και τους συνεργάτες μου στην καθημερινότητά μας. Όμως οι αιρετοί είμαστε εδώ για να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις» αναφέρει Γ. Τριανταφυλλάκης και προσθέτει πως «θα είναι πρόκληση για το δήμο και στοίχημα για εμένα το εγχείρημα να πετύχει. Να βελτιώσουμε τα οικονομικά του δήμου και να οργανώσουμε μια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα και στις ανάγκες των πολιτών».

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου ωστόσο διευκρίνισε ότι «την πρώτη χρονιά θα υπάρξουν προβλήματα, αφού θα είναι μια μεταβατική χρονιά και ενδεχομένως ανακύψουν «κρυφά» κόστη (φθορές οχημάτων κτλ), που δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν, όμως θα προκύψει οικονομικό όφελος για το δήμο και θα δουλέψουμε για να προασπίσουμε αυτό που έχουμε και να «χτίσουμε» μια υπηρεσία που θα είναι παρακαταθήκη για το δήμο και μετά την τετραετία». Αναφορικά με το έργο της αποκομιδής αυτό καθεαυτό ο Γιάννης Τριανταφυλλάκης ανέφερε «πως ούτε με τους ιδιώτες είναι όλα ρόδινα στην καθαριότητα και αν το πρώτο διάστημα υπάρξουν μικροπροβλήματα και π.χ. μαζευτούν τα σκουπίδια από ένα κάδο την επόμενη μέρα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Εξάλλου η δημοτική αρχή θα είναι παρούσα για να λύσει κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως προκύψει.»

«Δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με παρωπίδες, ούτε με ιδεολογικές εμμονές, ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες του δήμου και τις ανάγκες που προκύπτουν ανά εποχή, για παράδειγμα με την αύξηση της επισκεψιμότητας το καλοκαίρι στο Μύτικα και τον Αστακό και δεν αποκλείουμε αν απαιτηθεί να συνεργαστούμε ξανά με ιδιώτες, στα ορεινά χωριά όμως πιστεύω πως ο δήμος θα μπορέσει να ανταποκριθεί χωρίς προβλήματα» υπογράμμισε ο Γ. Τριανταφυλλάκης.

Επί του παρόντος τα βήματα που έχουν γίνει και γίνονται από το δήμο Ξηρομέρου προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της αποκομιδής είναι να δανειστεί ένα απορριμματοφόρο από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας και δύο απορριμματοφόρα από το δήμο Λευκάδας, να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η πρόθεση του δήμου Ξηρομέρου να ενεργοποιήσει το Σταθμό Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων, τα μηχανήματα του οποίου προμηθεύτηκαν μέσω ΕΣΠΑ και διατέθηκαν στο ΦΟΔΣΑ του ΧΥΤΑ Παλαίρου. Η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης θα επιφέρει εξοικονόμηση δαπανών, αφού θα τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων του Δήμου Ξηρομέρουπρος και από το ΧΥΤΑ θα μειωθούν. Τέλος αναφορικά με το προσωπικό ο δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ενταχθεί στην λεγόμενη «ουρά» της προκήρυξης 3Κ.

Πάντως ο Γιάννης Τριανταφυλλάκης θεωρεί ότι στο μέλλον η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει πλούτος για τους δήμους, γι’ αυτό υπογράμμισε ότι ο δήμος Ξηρομέρου έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του, με δεδομένο ότι πρέπει να δημιουργηθούν «πράσινα σημεία», να λειτουργήσει η ανακύκλωση, να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών κτλ.