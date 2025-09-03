Δήμος Ξηρομέρου: Στο επίκεντρο η 23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ

Ο Δήμος Ξηρομέρου τιμά τη ζωή με την 23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), μεταφέροντας μήνυμα ζωής, αλληλεγγύης και προσφοράς

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών!

Πότε; Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 Πού; Δήμος Ξηρομέρου στις Δημοτικές ενότητες Αλυζίας –Αστακού

Η Λαμπαδηδρομία είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στην εθελοντική αιμοδοσία και πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την Π.Ο.Σ.Ε.Α

Η φλόγα της προσφοράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας μήνυμα ζωής, αλληλεγγύης και αγάπης.

Με κάθε βήμα τιμούμε τους εθελοντές αιμοδότες και εμπνέουμε νέους ανθρώπους να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης αγκαλιάς προσφοράς.

Η δράση πραγματοποιείται από τον Δήμο Ξηρομέρου σε συνδιοργάνωση με Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών της περιοχής, τα ΚΔΑΠ του Δήμου και τους Προέδρους - τοπικά κοινοτικά συμβούλια των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Όλοι είναι καλοδεχούμενοι – δεν χρειάζεται να είσαι αιμοδότης για να συμμετέχεις.

Φόρεσε το χαμόγελό σου και έλα να περπατήσουμε μαζί για τον άνθρωπο!

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε:

Για την Αλυζία:

Πιτσινέλης Λευτέρης 6974301644

Παππά Βάσω 6982303685

Παπαναστάσης Αλέξης 6973993251

Για τον Αστακό:

Ρεπάνη Γιάννα 6944613595

* Θα βγει νέα ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες με τις λεπτομέρειες των εκδηλώσεων.

Δείτε την αφίσα: