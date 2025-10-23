Δήμος Ξηρομέρου: Στις 27 Οκτωβρίου η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί ο Δήμος Ξηρομέρου, τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

στις 27 Οκτωβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: Καλεί σε Τακτική δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έκδοση ψηφίσματος κατά της υποβάθμισης του Δημητρούκειου Δημοτικού Σχολείου (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος).

2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης για τη διοικητική αποβολή του κ. Γ.Ι. του Γ. κατοίκου Αστακού και εντολή για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (εισηγητής ο κ. Πολύζος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών).

3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου εντός ορίων οικισμού του δημοτικού διαμερίσματος Βασιλόπουλου, Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (εισηγητής ο κ. Πολύζος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών).

4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου (εισηγητής ο κ. Γερόλυμος Σωτήριος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών).

6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εγγραφή στο δίκτυο "Δήμαρχοι για την ειρήνη" (εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου - κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).

7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξηρομέρου για το σχολικό έτος 2025-2026 (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρεγκούτας Ανδρέας, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα, ο αναπληρωτής Δ/ντης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτ/νίας κος Βάσσης Αθανάσιος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Ζορμπάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

2. Κομπλίτσης Δημήτριος (Γραμματέας)

3. Γερόλυμος Σωτήριος

4. Δρακάς Παναγιώτης

5. Κακαβά-Πανάγου –Μπελέχα Ευτυχία

6. Μακρής Σωτήριος

7. Μάντζαρης Ελευθέριος

8. Μητσάνη Ιωάννα

10. Παληογιάννης Παναγιώτης

11. Πολύζος Βασίλειος

11. Ρετούλης Θωμάς

12. Σιδεράς Στυλιανός

13. Τάγκας Δημήτριος

14. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα

15. Τσόμπου –Παύλου Άρτεμις

16. Φλωρόπουλος Ιωάννης

17. Χρόνης Ιωάννης

18. Γαλούνης Ερωτόκριτος

19. Γκούμας Γεώργιος

20. Κακούρης Ηλίας

21. Κολοβός Χρήστος

22. Μαργώνης Λάμπρος

23. Ζώγας Νικόλαος

24. Πανταζής Απόστολος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αστακού

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγραμπέλων

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλόπουλου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βλυζιανών

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καραϊσκάκη

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαχαιράς

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μπαμπίνης

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παλαιομάνινας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Προδρόμου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σκουρτούς

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Στρογγυλοβουνίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κανδήλας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βάρνακα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παναγούλας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φυτειών

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παππαδάτου