Δήμος Ξηρομέρου: Προσωρινα αποτελέσματα για τέσσερις προσλήψεις σε Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2025, για κάλυψη 4 θέσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο
Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2025, για κάλυψη 4 θέσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι μετά την δημοσίευση στις 25 Αυγούστου 2025, ότι ξεκίνησε να «τρέχει» η διαδικασία 4 προσλήψεων στις νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, σήμερα σας ενημερώνουμε δημοσιεύτηκε ο πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων.
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενστάσεις από 20/9/2025 έως 24/9/2025.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

19 Σεπ 2025

