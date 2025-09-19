Δήμος Ξηρομέρου: Προσωρινα αποτελέσματα για τέσσερις προσλήψεις σε Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο
Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2025, για κάλυψη 4 θέσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο.
Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:
Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι μετά την δημοσίευση στις 25 Αυγούστου 2025, ότι ξεκίνησε να «τρέχει» η διαδικασία 4 προσλήψεων στις νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, σήμερα σας ενημερώνουμε δημοσιεύτηκε ο πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων.
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
https://co2gether.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84-3/
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενστάσεις από 20/9/2025 έως 24/9/2025.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ