Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα "Άθληση για Όλους"

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2025-2026.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα εργάσιμες (και όχι ημερολογιακές ) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξηρομέρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, αρχίζει από την 24.10.2025 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις ανωτέρω εφημερίδες και λήγει την 10.11.2025.

Ακολουθούν επισυναπτόμενα όλα τα έγγραφα με τις λεπτομέρειες.

9ΣΠ1ΩΚΖ-Σ0Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ

653ΓΩΚΖ-ΚΨ4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΓΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ