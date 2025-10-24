Δήμος Ξηρομέρου: Πώς να παρακολουθήσετε ζωντανά την τακτική συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου

Σε ζωντανή μετάδοση μπορείτε να παρακολουθήσετε την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Δήμος Ξηρομέρου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, στις 03:00 μ.μ.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις για αλλαγές στον Δήμο Ξηρομέρου σε όλα τα επίπεδα, πιστή στις προγραμματικές της διακηρύξεις, στα πλαίσια της εμβάθυνσης της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρους ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου, θα μεταδώσει ζωντανά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης)

Η Δημοτική Αρχή από τον Σεπτέμβριο του 2019 που ανέλαβε, φρόντισε, για πρώτη φορά τα ηχητικά πρακτικά να ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για τις συζητήσεις, τις θέσεις των παρατάξεων - δημοτικών συμβούλων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον Δεκέμβριο του 2020, ξεκίνησε πάλι για πρώτη φορά τις ζωντανές μεταδόσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που γίνονται με τηλεδιάσκεψη.

''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ'', έχει προστεθεί η επιλογή ''Live μετάδοση''. Εκεί μπορούν όλοι οι πολίτες να μπουν ελεύθερα και να παρακολουθήσουν ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τοπικά Sites και Blogs να πάρουν τον σύνδεσμο ή τον κώδικα html, να τον επικολλήσουν στο δικό τους μέσο, ώστε να το αναμεταδώσουν και να το παρακολουθήσουν όσο πιο πολλοί πολίτες του Ξηρομέρου. Δεξιά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, στην κατηγορία, έχει προστεθεί η επιλογή.

Με το τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, το βίντεο της συζήτησης θα είναι την ίδια στιγμή διαθέσιμο στο κανάλι στο YouTube του Δήμου Ξηρομέρου μαγνητοσκοπημένο, για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν οι πολίτες που δεν μπόρεσαν ζωντανά.

Ο καλά και πλήρως ενημερωμένος πολίτης στα θέματα του Δήμου μας, είναι ζητούμενο και μεγάλος στόχος της δημοτικής αρχής.