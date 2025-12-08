Δήμος Ξηρομέρου: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου, ότι παρατείνονται ως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι ξεκίνησε και τρέχει η διαδικασία για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο, στις δύο νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως 12 Δεκεμβρίου 2025

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται 09:00 – 14:00:

στις Φυτείες στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα,

στον Αστακό στο Κέντρο Κοινότητας (στο Κέντρο Υγείας), στο ΚΕΠ και στον Παιδικό Σταθμό στον 1ο όροφο και

στην Αλυζία στο ΚΕΠ Κανδήλας.

Επίσης μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά στο e-mail: info@co2gether.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά:

Φυτείες –> πρώην Δημαρχείο 2646022696

Αστακός –> Κ.Υ. 2646041482, ΚΕΠ 2646360414, Παιδικός Σταθμός 2646038040

Κανδήλα –> ΚΕΠ 2646038410

Παρακάτω επισυνάπτονται οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και δίνονται πληροφορίες για τις αιτήσεις για τις δύο Δομές: