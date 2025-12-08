Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, 2025
Δήμος Ξηρομέρου: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου, ότι παρατείνονται ως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι ξεκίνησε και τρέχει η διαδικασία για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο, στις δύο νέες κοινωνικές δομές του Δήμου Ξηρομέρου.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως 12 Δεκεμβρίου 2025

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται 09:00 – 14:00:

  • στις Φυτείες στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα,
  • στον Αστακό στο Κέντρο Κοινότητας (στο Κέντρο Υγείας), στο ΚΕΠ και στον Παιδικό Σταθμό στον 1ο όροφο και
  • στην Αλυζία στο ΚΕΠ Κανδήλας.

Επίσης μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά στο e-mail: info@co2gether.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά:

  • Φυτείες –> πρώην Δημαρχείο 2646022696
  • Αστακός –> Κ.Υ. 2646041482, ΚΕΠ 2646360414, Παιδικός Σταθμός 2646038040
  • Κανδήλα –> ΚΕΠ 2646038410

Παρακάτω επισυνάπτονται οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και δίνονται πληροφορίες για τις αιτήσεις για τις δύο Δομές:

