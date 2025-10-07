Δήμος Ξηρομέρου: Οι μετρήσεις ποιότητας του νερού Οκτωβρίου 2025 σε Αστακό, Αλυζία και Φυτείες

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει για τις μετρήσεις ποιότητας του νερού σε Αστακό, Αλυζία και Φυτείες, με τα αποτελέσματα Οκτωβρίου του 2025.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

''ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ''. Εκεί ξεκίνησαν εξ αρχής να δημοσιοποιούνται, για πρώτη φορά σε ξεχωριστή ενότητα, τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για όλες τις Κοινότητες του Δήμου Ξηρομέρου, γιατί είναι δικαίωμα των πολιτών να ξέρουν τι νερό πίνουν και υποχρέωση του Δήμου να ενημερώνει. Από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής τον Σεπτέμβριο του 2019, δημιουργήθηκε στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας του Δήμου Ξηρομέρου , ειδική ενότητα με τίτλο:

Μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου και να δείτε ποια είναι η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κάθε Κοινότητας του Δήμου Ξηρομέρου.

Σε όποιες Κοινότητες εντοπίζεται πρόβλημα, παρεμβαίνουμε άμεσα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν.

Ανέβηκαν οι μετρήσεις με αποτελέσματα Οκτώβριο 2025 για όλες τις Κοινότητες.