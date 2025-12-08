Δήμος Ξηρομέρου: Οι Κινητές Μονάδες Υγείας σε Μπαμπίνη, και Πρόδρομο

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες του πως οι Κινητές Μονάδες Υγείας, θα βρίσκονται στην Μπαμπίνη και τον Πρόδρομο την ερχόμενη Τετάρτη και Παρασκευή αντίστοιχα

Σειρά προληπτικών εξετάσεων στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου, στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη, την Τετάρτη 10/12, από 09:00 έως 12:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το Δήμο Ξηρομέρου και την Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου, στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη, την Τετάρτη 10/12, από 09:00 έως 12:00.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

• Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.

Σειρά προληπτικών εξετάσεων στον Πρόδρομο Ξηρομέρου, στο Κοινοτικό Γραφείο, την Παρασκευή 12/12, από 09:30 έως 12:30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το Δήμο Ξηρομέρου και την Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στον Πρόδρομο Ξηρομέρου, στο Κοινοτικό Γραφείο, την Παρασκευή 12/12, από 09:30 έως 12:30.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

• Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.