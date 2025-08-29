Δήμος Ξηρομέρου: Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί στον Αστακό στο επίκεντρο της τακτικής συνεδρίασης

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί στον Αστακό στο επίκεντρο της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σας προσκαλούμε την, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 98/2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), με χρήση της υπηρεσίας e-presence, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,008 MW με σύστημα ΣΑΗΕ ισχύος 19,2 MW στη θέση «ΑΣΤΑΚΟΣ ΣΟΥΠΗ 2» και ισχύος 37,051 MW με σύστημα ΣΑΗΕ ισχύος 44,8 MW στη θέση «ΑΣΤΑΚΟΣ ΣΟΥΠΗ 1 ΔΕ Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, ΠΕ Αιτωλ/νίας» (ΠΕΤ 2411005016) (εισηγητής ο κ. Μάντζαρης Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος Παιδείας - Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθημερινότητας του Πολίτη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρεγκούτας Ανδρέας, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα καθώς και ο αναπληρωτής Δ/ντης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτ/νίας κος Βάσσης Αθανάσιος, καθώς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Ζορμπάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)

2. Κομπλίτσης Δημήτριος (Γραμματέας)

3. Γερόλυμος Σωτήριος

4. Δρακάς Παναγιώτης

5. Κακαβά-Πανάγου –Μπελέχα Ευτυχία

6. Μακρής Σωτήριος

7. Μάντζαρης Ελευθέριος

8. Μητσάνη Ιωάννα

10. Παληογιάννης Παναγιώτης

11. Πολύζος Βασίλειος

11. Ρετούλης Θωμάς

12. Σιδεράς Στυλιανός

13. Τάγκας Δημήτριος

14. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα

15. Τσόμπου –Παύλου Άρτεμις

16. Φλωρόπουλος Ιωάννης

17. Χρόνης Ιωάννης

18. Γαλούνης Ερωτόκριτος

19. Γκούμας Γεώργιος

20. Κακούρης Ηλίας

21. Κολοβός Χρήστος

22. Μαργώνης Λάμπρος

23. Ζώγας Νικόλαος

24. Πανταζής Απόστολος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αστακού

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγραμπέλων

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλόπουλου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βλυζιανών

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καραϊσκάκη

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαχαιράς

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μπαμπίνης

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παλαιομάνινας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Προδρόμου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σκουρτούς

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Στρογγυλοβουνίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κανδήλας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βάρνακα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παναγούλας

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φυτειών

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παππαδάτου