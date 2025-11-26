Δήμος Ξηρομέρου: Κλειστά αύριο σχολεία και παιδικοί σταθμοί λόγω κακοκαιρίας

Από την κακοκαιρία Adel επηρεάστηκε και ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς κλειστά θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη (27.11.25) τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί.

Σε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης αναφέρει:

Απόφαση Δημάρχου Ξηρομέρου για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ξηρομέρου, για αύριο Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, λόγω επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ για ακραία καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία Adel):

Κατόπιν έκδοσης Επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών, των νηπίων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις, αποφασίζει:

Την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, για την αύριο Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.