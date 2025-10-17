Δήμος Ξηρομέρου: Καθαρισμοί δεξαμενών και χλωρίωση σε Μπαμπίνη και Μαχαιρά

Για διακοπή νερού την ερχόμενη Δευτέρα, ενημερώνει ο Δήμος Ξηρομέρου, στο πλαίσιο καθαρισμών και χλωρίωσης στις κοινότητες Μπαμπίνης και Μαχαιράς.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στη Κοινότητα Μπαμπίνης θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. και στη Κοινότητα Μαχαιράς θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού τη Τρίτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης, για απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης.

Το νερό απαγορεύεται να καταναλωθεί τόσο ως πόσιμο όσο και για μαγείρεμα. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση πότε το νερό θα είναι προς χρήση για πόση και μαγείρεμα.

Η υδροφόρα του Δήμου θα είναι διαθέσιμη για να παρέχει νερό στους κατοίκους του χωριού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.