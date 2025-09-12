Δήμος Ξηρομέρου: Κανένας εφησυχασμός, η αντιπυρική περίοδος έχει αρκετή διάρκεια ακόμη

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Ξηρομέρου για τις απαγορεύσεις της αντιπυρικής περιόδου, υπενθυμίζοντας ότι κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Κανένας εφησυχασμός, η αντιπυρική περίοδος έχει αρκετή διάρκεια ακόμη. Σας γνωρίζουμε ότι κατά την Αντιπυρική Περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου 2025 έως 31η Οκτωβρίου 2025.

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι

Πάσα χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, σε:

1. Δάση και Δασικές εκτάσεις.

2. Χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους.

3. Επίσης απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 1-5-2025 μέχρι και 31-10-2025.

Εάν αντιληφθείτε μια πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

- την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

- την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς,

- το είδος της βλάστησης που καίγεται.

