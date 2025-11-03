Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Δήμος Ξηρομέρου για ΕΛΤΑ: Αναλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη και παραχωρεί δημοτικά κτίρια για συστέγαση

Ο Δήμος Ξηρομέρου αναλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη και παραχωρεί δημοτικά κτίρια για τη συστέγαση των ΕΛΤΑ, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους παρά την αναστολή.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης αναφέρει:

«Σήμερα βρεθήκαμε στις Κοινότητές μας , στον Μύτικα και στις Φυτείες.
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες ο κόσμος έδωσε παρουσία και εξέφρασε την δυσαρέσκεια και την αγωνία του για το θέμα της αναστολής της λειτουργίας των ΕΛΤΑ.
Σαν δήμος έχουμε λάβει απόφαση να είμαστε μέρος μιας βιώσιμης λύσης για την λειτουργία τους , παραχωρώντας για συστέγαση δημοτικούς χώρους και αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά κόστη».
