Δήμος Ξηρομέρου: Ενημερώνει τους δημότες να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τον μόλο του Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους δημότες με αφορμή την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ελεύθερης κατάδυσης, να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τον μόλο του Αγίου Νικολάου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι κάτοχοι των οχημάτων που βρίσκονται παρκαρισμένα στον μώλο του Αγίου Νικολάου και μπροστά από την εκκλησία, να απομακρύνουν άμεσα τα οχήματα τους.
Ο χώρος πρέπει να ετοιμαστεί για την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ελεύθερης κατάδυσης.

05 Σεπ 2025

Ετικέτες: Δήμος Ξηρομέρου, Μύτικας, παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης

