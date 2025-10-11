Δήμος Ξηρομέρου: Δράση για την «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας»

Σε δράση με τίτλο: «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας», προσκαλεί ο Δήμος Ξηρομέρου για την εκμάθηση και την ενδυνάμωση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ο Δήμος Ξηρομέρου, στο πλαίσιο ενίσχυσης της χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών και ειδικότερα των ατόμων της τρίτης ηλικίας, προχωρά στην υλοποίηση δράσης εκμάθησης και ενδυνάμωσης της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΙΣ, το διάστημα 20 έως 24 Οκτωβρίου, με καθημερινά μαθήματα διάρκειας 4 ωρών, σε 2 γκρουπ των 20 ατόμων το καθένα, στον Δήμο μας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι άνω των 60 ετών και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε καθημερινά από τις 11:00 έως τις 13:00, στο τηλέφωνο 2646041482, ή μέσω e-mail στο: dimosxiromeroy2019@gmail.com

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή τοποθεσία των μαθημάτων και για την ομάδα στην οποία θα ενταχθούν. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΙΣ, για τη διαρκή στήριξή τους σε θέματα κοινωνικής συνοχής και ενεργούς γήρανσης.

Η αφίσα: