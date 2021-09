Δήμος Ξηρομέρου: Διανομή των self test από τα σχολεία – Πώς θα χορηγούνται – Αναλυτικές οδηγίες

Διανομή των self test από τα σχολεία – Πώς θα χορηγούνται. Αναλυτικές οδηγίες:

– τα έξτρα self test και rapid test, σε περίπτωση κρούσματος θα τα προμηθεύονται από τα ίδια στα σχολεία

– τα παιδιά θα προμηθεύονται τα δύο δωρεάν self test από τα φαρμακεία και το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει πάνω από 7.000.000 rapid και self test στα σχολεία και στους διευθυντές.

– σε περίπτωση κρούσματος σε τάξη, το παιδί κάνει τεστ και αν βγει αρνητικό πηγαίνει στο σχολείο και δεν κάθεται σπίτι.

– όποτε μένει το παιδί με κορονοϊό στο σπίτι οι γονείς δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού.

– οι διευθυντές των σχολείων έχουν το δικαίωμα να δίνουν βεβαιώσεις για δωρεάν rapid test σε δημόσιες δομές σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους μαθητές λόγω κρούσματος στην σχολική μονάδα.

Τι κάνουν οι επαφές «Κοντινές Θέσεις» (ΚΘ ή «Σταυρός»).

Οι επαφές «Κοντινές Θέσεις» (ΚΘ ή «Σταυρός») που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο:

Οι μαθητές που κάθονται δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο από το κρούσμα συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να μπουν σε απομόνωση. Πραγματοποιούν 3 επιπλέον self-test τα οποία χορηγούνται από το Σχολείο.

Υποβάλλονται, δηλαδή, σε καθημερινό διαγνωστικό έλεγχο για διάστημα 7 ημερών μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Tα δύο rapid test μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν σε δημόσια δομή με βεβαίωση του Δ/ντη της σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα όλων των διαγνωστικών ελέγχων επιδεικνύονται το πρωί της επόμενης ημέρας κατά την προσέλευση στο Σχολείο.



Τι κάνουν οι εμβολιασμένοι μαθητές, είτε ανήκουν σε Απλές Στενές Επαφές είτε σε επαφές «Κοντινές θέσεις» ή «Σταυρός»: Εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί ή άτομα με ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να μπουν σε απομόνωση, με την υποχρέωση πραγματοποίησης δύο αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) στο διάστημα των 7 ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Πότε αναστέλλεται η λειτουργία δια ζώσης και λειτουργεί με τηλεκπαίδευση:

Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης όταν σε αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του.

Edupass.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα για την δήλωση self test, rapid test και PCR To self-testing.gov.gr είναι η πλατφόρμα όπου οι πολίτες μπαίνουν και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test.

Πλέον, όσον αφορά την εκπαίδευση, δημιουργείται νέα πλατφόρμα, το edupass.gov.gr όπου τα μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλώνουν στην πλατφόρμα την προϋπόθεση που πληρούνται για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test ή self test).

Το edupass.gov.gr είναι η νέα πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλώνουν στην πλατφόρμα την προϋπόθεση που πληρούνται για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test ή self test), ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα για τον κορονοϊό και την ηλικιακή ομάδα, όπου εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο.

Η παραπάνω πλατφόρμα διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών και την ειδική πλατφόρμα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID -19 και ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής ανά περίπτωση.

Τα στοιχεία θα αποστέλλονται στη θυρίδα κάθε εκπαιδευτικής δομής που καταχωρίζει ο αιτών και βάσει αυτών θα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.

