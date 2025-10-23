Δήμος Ξηρομέρου: Διακοπή νερού στον Βάρνακα για καθαρισμούς και χλωρίωση

Δήμος Ξηρομέρου: Διακοπή νερού στον Βάρνακα για καθαρισμούς και χλωρίωση
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου για προγραμματισμένη διακοπή νερού στην Κοινότητα Βάρνακα, λόγω καθαρισμών και χλωρίωσης για απολύμανση των δεξαμενών.

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Στην Κοινότητα Βάρνακα θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού Σάββατο και Κυριακή, 25 & 26 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης, για απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης.

Το νερό απαγορεύεται να καταναλωθεί τόσο ως πόσιμο όσο και για μαγείρεμα. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση πότε το νερό θα είναι προς χρήση για πόση και μαγείρεμα.

Η υδροφόρα του Δήμου θα είναι διαθέσιμη για να παρέχει νερό στους κατοίκους του χωριού.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.



