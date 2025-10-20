Δήμος Ξηρομέρου: Διακοπή νερού στη Σκουρτού με καθαρισμούς και χλωρίωση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου, για προγραμματισμένη διακοπή νερού στη Σκουρτού, λόγω καθαρισμού και υπερχλωρίωσης, για απολύμανση των δεξαμενών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Κοινότητα Σκουρτούς θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού τη Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες καθαρισμού και Στηνθα πραγματοποιηθεί διακοπή νερούπροκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης , για απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης.

Το νερό απαγορεύεται να καταναλωθεί τόσο ως πόσιμο όσο και για μαγείρεμα. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση πότε το νερό θα είναι προς χρήση για πόση και μαγείρεμα.

Η υδροφόρα του Δήμου θα είναι διαθέσιμη για να παρέχει νερό στους κατοίκους του χωριού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.