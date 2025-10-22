Δήμος Ξηρομέρου: Διακοπή νερού σε Βασιλόπουλο και Καραϊσκάκη - Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση λόγω υπερχλωρίωσης

Καθαρισμοί και χλωρίωση στις Κοινότητες Βασιλόπουλου και Καραϊσκάκη θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή νερού, όπως έκανε γνωστό Δήμος Ξηρομέρου.
Στη Κοινότητα Βασιλόπουλου θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. και στη Κοινότητα Καραϊσκάκη θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 π.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης, για απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης.

Το νερό απαγορεύεται να καταναλωθεί τόσο ως πόσιμο όσο και για μαγείρεμα. Οι πολίτες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση πότε το νερό θα είναι προς χρήση για πόση και μαγείρεμα.

Η υδροφόρα του Δήμου θα είναι διαθέσιμη για να παρέχει νερό στους κατοίκους του χωριού.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

22 Οκτ 2025

Ετικέτες: Διακοπή νερού, Ξηρόμερο

