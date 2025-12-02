Δήμος Ξηρομέρου: Διαδικτυακές συναντήσεις του Ζωντανού Εργαστηρίου για φορείς του τουρισμού

Πρόσκληση απηύθυνε ο Δήμος Ξηρομέρου για παρακολούθηση διαδικτυακών συναντήσεων του Ζωντανού Εργαστηρίου (Living Lab) για φορείς του τουρισμού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε τους συνδημότες μας του κλάδου του τουρισμού, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, διοργανώνουν διαδικτυακές συναντήσεις του Ζωντανού Εργαστηρίου (Living Lab) για φορείς του τουρισμού, στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO – “SustainabiLIty of tourism By EnhanCing Cooperation and dIgital transformatiOn / Βιωσιμότητα του Τουρισμού μέσω ενίσχυσης της συνεργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού” (Interreg Euro-MED 2021-2027), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί δοκιμή του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS).

Στόχος είναι, μέσω της αξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσής του, το σύστημα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, ενισχύοντας τόσο τον ψηφιακό μετασχηματισμό όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

Ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικτυακών συναντήσεων:

Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2025, Ώρα: 11:00 – 13:00

Microsoft Teams

Join the meeting now

Meeting ID: 347 194 200 452 09

Passcode: vx3p7VM7

Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2025, Ώρα: 11:00 – 13:00

Microsoft Teams

Join the meeting now

Meeting ID: 376 510 883 338 30

Passcode: Vz2RG64y