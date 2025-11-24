Δήμος Ξηρομέρου: «Αύριο τιμούμε τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών»

Μήνυμα εξέδωσε ο Δήμος Ξηρομέρου, για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Σε ανακοίνωση της Άρτεμις Τσόμπου, Προέδρου Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Ξηρομέρου αναφέρεται:

Αύριο τιμούμε τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, μια ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι η προστασία, η ισότητα και ο σεβασμός δεν είναι αυτονόητα δικαιώματα για όλες. Ως Δήμος, δεσμευόμαστε να σταθούμε δίπλα σε κάθε γυναίκα που υφίσταται βία – σωματική, ψυχολογική, λεκτική ή οικονομική.

Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συλλογική δράση. Με ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες και να χτίσουμε έναν Δήμο όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να ζει χωρίς φόβο.

Καλούμε τους δημότες, να ενημερωθούν, να μιλήσουν, να σπάσουν τη σιωπή. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και πραγματικής ισότητας για όλες.

Μη φοβάσαι να μιλήσεις!

Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε και να σε βοηθήσουμε.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ – 2646041206

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ – 2631055700

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – 2646360414

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – 15900