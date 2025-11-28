Δήμος Ξηρομέρου: Αποκτά κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο – Σύντομα τα εγκαίνια

Ξεκινά η διαδικασία για την ένταξη των ωφελούμενων στις δύο νέες δομές που απέκτησε ο Δήμος Ξηρομέρου, το κοινωνικό παντοπωλείο και το κοινωνικό φαρμακείο, δομές που αναμένεται να έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα στην περιοχή, καθώς θα στηρίζουν ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες.

Μετά τα εγκαίνια των δύο αυτών δομών που θα γίνουν σύντομα, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη των ωφελούμενων από την περιοχή. Ακόμη, δύο ιδιαιτέρως σημαντικά στοιχεία είναι ότι λόγω της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου θα αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί το παλιό Δημαρχείο των Φυτειών, ενώ οι θέσεις εργασίας που άνοιξαν για τις δομές αυτές αφορούν άτομα που ζουν στην περιοχή! Μπορεί η διαδικασία να έγινε μέσω ΑΣΕΠ, αλλά πλέον στον ΑΣΕΠ υπάρχει και το στοιχείο της εντοπιότητας.

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης μιλώντας στη «Συνείδηση» για την λειτουργία των δύο αυτών κοινωνικών δομών επεσήμανε:

«Οι νέες δομές που εντάχθηκαν στο νέο ΕΚΤ της νέα προγραμματικής περιόδου από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας είναι πραγματικότητα και γι’ αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Διαχειριστική Αρχή και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη για την υποστήριξη και βέβαια επειδή οι δομές αυτές είναι μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΑΜΚΕ «Co2gether» να την ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Μέσα από μια αρμονική συνεργασία τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια των δύο αυτών δομών.

Πρόκειται για δυο δομές που έρχονται να προστεθούν σε μια «βεντάλια» κοινωνικών δράσεων των Δήμων και δη του Δήμου Ξηρομέρου με τη λογική κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος του και κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Πέρα από τα μεγάλα έργα υποδομής και την ανάπτυξη που όλοι επιθυμούν στην περιοχή τους, όπως και εμείς για το Δήμο Ξηρομέρου, υπάρχουν και άνθρωποι που για διάφορους λόγους έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, οικονομικές και κοινωνικές και στο πλαίσιο αυτό οι δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αφήνουν ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η ΑΜΚΕ έχει ορίσει ένα πλαίσιο που σχετίζεται με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που μπορεί να έχουν οι ωφελούμενοι. Υπάρχει μια τιμή βάσης και από κει και έπειτα είναι δυναμικό το πλαίσιο, θα δούμε δηλαδή πως θα ανεβάσουμε τον πήχη υψηλοτέρα, ώστε να ενταχθούν στις κοινωνικές αυτές δομές περισσότερα άτομα. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε στενά τις δράσεις των δομών αυτών.

Πέραν του άμεσου κοινωνικού αποτυπώματος που θα έχουν οι δομές αυτές σε κάποιους ευάλωτους συμπολίτες μας, για εμάς έχει πολλαπλό θετικό αποτύπωμα. Γιατί έχει πολλαπλό θετικό αποτύπωμα; Το παλιό Δημαρχείο στις Φυτείες αποκτά ζωή και μάλιστα κοινωνική, συνεπώς είναι ένα καλό κίνητρο για τη συντήρηση του κτιρίου και επίσης ότι οι θέσεις εργασίας που άνοιξαν για τη λειτουργία των δύο αυτών κοινωνικών δομών άνοιξαν μέσω ΑΣΕΠ, αλλά έχουν στοιχεία εντοπιότητας. Αυτό σημαίνει ότι τις δομές αυτές τις στελεχώνουν άτομα από την περιοχή μας.

Το σημαντικό μήνυμα που έγινε πράξη είναι κανένας μόνος του και κανείς πίσω. Προσπαθούμε, στο μέτρο του δυνατού, και τα μέσα που μας δίνει η Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα προγράμματα αυτά είναι ευρωπαϊκά, αλλά και μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που διαχειρίζεται όλα αυτά τα προγράμματα, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, ενώ προσπαθούμε ταυτόχρονα να «κυνηγάμε» αντίστοιχα προγράμματα για να ενισχύουμε τις ανάγκες που έχουν οι συνάνθρωποι μας».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»